На Прикарпатті випав сірий сніг (відео)

Мешканці кілька років скаржаться на викиди Бурштинської ТЕС, які мають темно-сіре, а то й чорне забарвлення

Мешканці міста Бурштина Івано-франківської області діляться у соцмережах фото та відео темного від сажі снігу, котрий випав вже після того, як Бурштинська ТЕС повідомила про зменшення викидів та встановлення фільтрів Про це повідомляє франківське видання Курс. Як зазначається, бурштинці кілька років скаржаться на викиди



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Сірий сніг у Бурштині

Мешканці кілька років скаржаться на викиди Бурштинської ТЕС, які мають темно-сіре, а то й чорне забарвлення

Мешканці міста Бурштина Івано-франківської області діляться у соцмережах фото та відео темного від сажі снігу, котрий випав вже після того, як Бурштинська ТЕС повідомила про зменшення викидів та встановлення фільтрів

Про це повідомляє франківське видання Курс.

Як зазначається, бурштинці кілька років скаржаться на викиди Бурштинської ТЕС, які мають темно-сіре, а то й чорне забарвлення. Втім, недавно прес-служба компанії ДТЕК «Енерго» повідомила про успішну реконструкцію енергоблоку №10 Бурштинської ТЕС вартістю 1,1 млрд грн.

«Протягом року за час реконструкції виконано повузлову заміну агрегатів і оновлено системи енергоблоку, що значно покращило його виробничі характеристики, а рівень викидів знижено до європейських норм завдяки встановленню нового електрофільтра», - йдеться у повідомленні компанії.

Нещодавно після численних скарг мешканців на громадських слуханнях у Галичі створили робочу групу для перевірки забруднень від діяльності Бурштинської ТЕС, до якої увійдуть представники влади, депутати з населених пунктів, де спостерігаються специфічні опади, та громади.

Окрім того, місцеві мешканці ініціювали створення незалежної та незаангажованої екологічної комісії із фахівців, які проведуть незалежні перевірки, дослідження та аналізи на території усіх населених пунктів, де помічали такі опади.

Минулого року обласну екоінспекцію не пустили на Бурштинську ТЕС для перевірки рівня викидів, повідомляє видання.

До слова, через сильний снігопад у центрі Києва ускладнений рух транспорту.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві висота снігового покриву зросте на 3 см.