На Івано-Франківщині через снігопад обмежили рух вантажівок

Обмеження діє на трасі «Татарів-Кам’янець-Подільськ» у селищі Нижній Вербіж Коломийського району, а також на виїзді з міста Косів

В Івано-Франківській області через снігопад обмежили рух для великогабаритного транспорту. Про це повідомляє «Укравтодор». Так на трасі «Татарів-Кам’янець-Подільськ» у селищі Нижній Вербіж Коломийського району, а також на виїзді з міста Косів обмежили рух вантажівкам. «Обмежено рух великогабаритного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обмеження діє на трасі «Татарів-Кам’янець-Подільськ» у селищі Нижній Вербіж Коломийського району, а також на виїзді з міста Косів

В Івано-Франківській області через снігопад обмежили рух для великогабаритного транспорту.

Про це повідомляє «Укравтодор».

Так на трасі «Татарів-Кам’янець-Подільськ» у селищі Нижній Вербіж Коломийського району, а також на виїзді з міста Косів обмежили рух вантажівкам.

«Обмежено рух великогабаритного автотранспорту на автодорозі державного значення Р - 24 «Татарів-Кам'янець-Подільськ» на 109 км в с. Нижній Вербіж Коломийського району, а також на виїзді з м. Косів в напрямку Косів-Верховина та Косів -Коломия (розв'язка) Р-2. Просимо водіїв враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мешканці міста Бурштина Івано-франківської області повідомляли, що в місті випав сірий сніг.

До слова, через сильний снігопад у центрі Києва ускладнений рух транспорту.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві висота снігового покриву зросте на 3 см.