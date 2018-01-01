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    Події в Україні

    На Івано-Франківщині через снігопад обмежили рух вантажівок

    Обмеження діє на трасі «Татарів-Кам’янець-Подільськ» у селищі Нижній Вербіж Коломийського району, а також на виїзді з міста Косів
    В Івано-Франківській області через снігопад обмежили рух для великогабаритного транспорту. Про це повідомляє «Укравтодор». Так на трасі «Татарів-Кам’янець-Подільськ» у селищі Нижній Вербіж Коломийського району, а також на виїзді з міста Косів обмежили рух вантажівкам. «Обмежено рух великогабаритного
    • Вчора, 23:49
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    Обмеження діє на трасі «Татарів-Кам’янець-Подільськ» у селищі Нижній Вербіж Коломийського району, а також на виїзді з міста Косів

    В Івано-Франківській області через снігопад обмежили рух для великогабаритного транспорту.

    Про це повідомляє «Укравтодор».

    Так на трасі «Татарів-Кам’янець-Подільськ» у селищі Нижній Вербіж Коломийського району, а також на виїзді з міста Косів обмежили рух вантажівкам.

    «Обмежено рух великогабаритного автотранспорту на автодорозі державного значення Р - 24 «Татарів-Кам'янець-Подільськ» на 109 км в с. Нижній Вербіж Коломийського району, а також на виїзді з м. Косів в напрямку Косів-Верховина та Косів -Коломия (розв'язка) Р-2. Просимо водіїв враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, мешканці міста Бурштина Івано-франківської області повідомляли, що в місті випав сірий сніг.

    До слова, через сильний снігопад у центрі Києва ускладнений рух транспорту.

    Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві висота снігового покриву зросте на 3 см.

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