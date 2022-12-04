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Окупанти обстріляли Херсон: перші деталі (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Херсон: перші деталі (відео)
Обстріляний росіянами Херсон
Фото: Суспільне Херсон

Росіяни атакували місто в неділю після обіду.

Російські війська вдень 4 грудня обстріляли Таврійський мікрорайон нещодавно звільненого українського Херсона. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Відомо, що окупанти поцілили у багатоповерхівку. У результаті ворожого обстрілу пошкоджено стіни, вікна та газопровід.

На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає.

«Після обіду рашисти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Ворожі снаряди поцілили в багатокварний будинок, пошкоджено стіни, вікна та газопровід», – йдеться в його повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні на 3-5 грудня зняли заборону на перетину річки Дніпро у районі Річкового вокзалу. Це роблять для того, аби люди, які перебувають на дачах на лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до Херсона.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

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Теги: будинок відео звільнення Міноборони місто окупанти рашисти Херсон

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