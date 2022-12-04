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Окупанти вигадали цинічний план, щоб змусити пенсіонерів отримувати паспорти РФ – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вигадали цинічний план, щоб змусити пенсіонерів отримувати паспорти РФ – Генштаб
Росіяни встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів
фото ілюстративне

У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати громадянство РФ

Триває 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич, Сваркове та Заруцьке Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони Шевченка, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Малої Вовчої, Дворічної та Богданівського на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій і намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Нескучного, Золотої Ниви та Пречистівки на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Його артилерійські обстріли зафіксовано у районах понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, міста Нікополь Дніпропетровської області та Херсон.

Окупанти обмежують права і свободи цивільних громадян на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, окупанти встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів.

У тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство Російської Федерації.

Ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Відомо, що лікувальні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями противника. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають. У Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ Херсонщина

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