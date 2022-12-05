Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Намагаються проникнути в окопи ЗСУ: окупанти змінюють тактику бою навколо Бахмута

Юрій Лящук
glavcom.ua
Намагаються проникнути в окопи ЗСУ: окупанти змінюють тактику бою навколо Бахмута
У ЗСУ потужна система спостереження за полем бою
фото з відкритих джерел

ПВК «Вагнера» створює невеликі штурмові групи, які намагаються діяти більш роззосереджено

Окупаційні війська намагається будь-якими методами захопити Бахмут, тому змінюють тактику бойових дій. Ворог намагається діяти малими групами. Про це повідомляє речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, російські найманці намагаються проникнути до українських позицій малими групами.

«Мужність, зосередженість і вмотивованість наших підрозділів змушує їх хоча б частково змінювати тактику. Зокрема, на Бахмутському напрямку помічаємо, що ПВК «Вагнера» створює невеликі штурмові групи, які намагаються діяти більш роззосереджено, щоб максимально швидко добігати до наших позицій і намагаються проникнути в окопи», – пояснив він.

Череватий зазначив, що система спостереження українських військ дозволяє відстежувати ворога та передбачати такі дії окупантів.

«Ми відслідковуємо ці зміни (тактики – «Главком»), у нас потужна система спостереження за полем бою, дякуючи як нашим логістичним можливостям, так і волонтерській потужній допомозі. Ми по суті онлайн бачимо поле бою. Уже знаємо, як нам легше відслідкувати ворога», – додав речник.

Напередодні у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України. Трагедія сталася 3 грудня.

Раніше російські пропагандисти поширювали тезу про те, що українське керівництво нібито навіть не рахує тіла загиблих в районі Бахмута. 

Також Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут. Усі основні дороги, які ведуть до Бахмута, які забезпечують постачання, під повним контролем України.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки.  

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.

Читайте також: Андрій Іллєнко: Наші солдати роблять під Бахмутом великий подвиг. Україна має знати про це
Теги: війна Бахмут ПВК Вагнера ЗСУ Україна наступ росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти змушені завозити на окуповані території своїх вчителів
Рашисти звозять дагестанських вчителів в окупований Мелітополь
3 грудня, 06:51
Українцям потрібно правильно реагувати на повітряні тривоги
Скільки «Калібрів» тримають рашисти у Чорному морі – інформація ОК «Південь»
3 грудня, 05:17
Росіяни з танків обстріляли село в Херсонській області
Окупанти з танків обстріляли село на Херсонщині: є загиблий та поранена
Вчора, 15:19

Події в Україні

Намагаються проникнути в окопи ЗСУ: окупанти змінюють тактику бою навколо Бахмута
Намагаються проникнути в окопи ЗСУ: окупанти змінюють тактику бою навколо Бахмута
Більше 60 ударів по громадах: як рашисти у неділю тероризували Сумщину
Більше 60 ударів по громадах: як рашисти у неділю тероризували Сумщину
Стало відомо, скільки українців під час війни було депортовано до РФ
Стало відомо, скільки українців під час війни було депортовано до РФ
Рашисти розстріляли жінку, яка перетинала на човні Дніпро
Рашисти розстріляли жінку, яка перетинала на човні Дніпро
Нічний терор окупантів: у Запоріжжі пролунали вибухи
Нічний терор окупантів: у Запоріжжі пролунали вибухи
Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань
Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
313K
Слова захисниці «Азовсталі» про президента спровокували скандал: подробиці
280K
Путін може змінити терміни повної окупації України – розвідка США
110K
Візит Шойгу до Білорусі: ЗМІ зауважили цікаві деталі
107K
Глава Пентагону підтвердив: НАТО наближається до кордонів із Росією
95K
Макрон посилює російську інформаційну операцію – ISW
86K
Фаріон розказала про злий жарт, який життя зіграло із Зеленським

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту