Намагаються проникнути в окопи ЗСУ: окупанти змінюють тактику бою навколо Бахмута

У ЗСУ потужна система спостереження за полем бою

ПВК «Вагнера» створює невеликі штурмові групи, які намагаються діяти більш роззосереджено

Окупаційні війська намагається будь-якими методами захопити Бахмут, тому змінюють тактику бойових дій. Ворог намагається діяти малими групами. Про це повідомляє речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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За його словами, російські найманці намагаються проникнути до українських позицій малими групами.

«Мужність, зосередженість і вмотивованість наших підрозділів змушує їх хоча б частково змінювати тактику. Зокрема, на Бахмутському напрямку помічаємо, що ПВК «Вагнера» створює невеликі штурмові групи, які намагаються діяти більш роззосереджено, щоб максимально швидко добігати до наших позицій і намагаються проникнути в окопи», – пояснив він.

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Череватий зазначив, що система спостереження українських військ дозволяє відстежувати ворога та передбачати такі дії окупантів.

«Ми відслідковуємо ці зміни (тактики – «Главком»), у нас потужна система спостереження за полем бою, дякуючи як нашим логістичним можливостям, так і волонтерській потужній допомозі. Ми по суті онлайн бачимо поле бою. Уже знаємо, як нам легше відслідкувати ворога», – додав речник.

Напередодні у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України. Трагедія сталася 3 грудня.

Раніше російські пропагандисти поширювали тезу про те, що українське керівництво нібито навіть не рахує тіла загиблих в районі Бахмута.

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Також Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут. Усі основні дороги, які ведуть до Бахмута, які забезпечують постачання, під повним контролем України.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки.

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.