«Південь» назвав кількість ракет, які ворог тримає напоготові в морі

Окупанти готові вдарити по Україні з моря одночасно 16 ракетами

В Чорному морі обстановка і розклад сил РФ без суттєвих змін. Загроза ракетного удару по території України залишається. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Штормова погода змушує рашистський флот триматися ближче до пунктів базування, але ракетоносії з 16 ракетами напоготові продовжують тримати рівень загрози ракетних ударів на позначці високої імовірності», – йдеться в повідомленні.

Командування закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оперативно і правильно вживати заходів щодо збереження вашого життя, не наражати себе на небезпеку на узбережжі і в прибережних водах.

«Будьте свідомими і критичними у сприйнятті інформації, довіряйте тільки офіційним достовірним джерелам», – додали у «Півдні».

Нагадаємо, сьогодні вночі у Харків прилетіло дві рашистські ракети – у центр та Слобідський район. Обидві ракети – ракетного комплексу С-300.

До слова, триває 171-а доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по об’єктах на території України. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону наших військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.