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Окупанти знову почали обстріл Запорізької АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти знову почали обстріл Запорізької АЕС
З району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріл
фото ілюстративне

Влада закликає жителів Енергодара обмежити перебування на вулицях

Російські загарбники готують чергову провокацію на Запорізькій АЕС. Мешканців Енергодара просять бути обережними та за можливості обмежити перебування на вулицях міста. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

«Увага! Будьте обережними та за можливості обмежте знаходження на вулицях Енергодара! Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів», – йдеться в повідомленні.

Місцеві мешканці стверджують, що з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд.

Раніше розвідка попередила про провокації рашистів. До стели «Енергодар» на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: Україна росія окупанти війна в Україні війна Енергодар Енергоатом АЕС

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