«Південь» попередив, що наступний обстріл України може бути комбінованим

Окупанти протягом довгого часу не виводили в Чорне море ракетоносії, а сьогодні їх аж три

Росія отримала нову партію дронів, яку використовуватиме для виявлення української ППО

Раніше росіяни били по Україні або ракетами, або дронами. Наступні атаки можуть бути здійснені одночасно з застосуванням обох цих повітряних видів озброєння, аби розірвати шаблони, які вже склалися в українців. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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«Підготовка стратегічної тактичної авіації теж є, але все ж таки пам'ятаємо, що тактика ворога може змінюватись», – сказала речниця.

Геменюк наголосила, що окупанти протягом довгого часу не виводили в Чорне море ракетоносії, а сьогодні їх там аж три штуки. Два з них – підводні.

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На додачу РФ отримала нову партію дронів, які вже застосовують проти України. Зазначається, що тепер ці БПЛА використовують й для інших цілей – не лише для ударів по інфраструктурі, але й для виявлення нашої ППО.

Раніше ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет Росія тримає напоготові у Чорному морі.