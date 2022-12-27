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«Південь» попередив, що наступний обстріл України може бути комбінованим

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Південь» попередив, що наступний обстріл України може бути комбінованим
Окупанти протягом довгого часу не виводили в Чорне море ракетоносії, а сьогодні їх аж три
фото ілюстративне

Росія отримала нову партію дронів, яку використовуватиме для виявлення української ППО

Раніше росіяни били по Україні або ракетами, або дронами. Наступні атаки можуть бути здійснені одночасно з застосуванням обох цих повітряних видів озброєння, аби розірвати шаблони, які вже склалися в українців. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Підготовка стратегічної тактичної авіації теж є, але все ж таки пам'ятаємо, що тактика ворога може змінюватись», – сказала речниця.

Геменюк наголосила, що окупанти протягом довгого часу не виводили в Чорне море ракетоносії, а сьогодні їх там аж три штуки. Два з них – підводні. 

На додачу РФ отримала нову партію дронів, які вже застосовують проти України. Зазначається, що тепер ці БПЛА використовують й для інших цілей – не лише для ударів по інфраструктурі, але й для виявлення нашої ППО. 

Раніше ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет Росія тримає напоготові у Чорному морі.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ ракета

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