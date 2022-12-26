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Арестович пояснив, чому Росія відклала ракетний удар по Україні (відео)

glavcom.ua
Арестович пояснив, чому Росія відклала ракетний удар по Україні (відео)
ЗСУ зірвали плани ворога
фото з відкритих джерел

Арестович запевнив, що на аеродромі в Енгельсі повністю знищено центр управління польотами разом із усією черговою зміною

Російські військові планували сьогодні зробити масований ракетний удар по Україні, але його зірвала атака з авіабази в російському Енгельсі. Таку заяву зробив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live».

«В черговий раз не пощастило авіабазі в Енгельсі. Злі язики кажуть, що там повністю знищено центр управління польотами разом із усією черговою зміною. В результаті 10 літачків полетіло ховатися на інші авіабази від гріха подалі. Може, навіть через це не відбувся удар. Але він був готовий на сьогодні», – сказав Арестович.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Раніше повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

Читайте також: Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні

Теги: росія війна обстріл Україна ракета Олексій Арестович

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