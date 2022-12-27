ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет Росія тримає напоготові у Чорному морі
Ворог готовий атакували Україну одночасно 16 ракетами з Чорного моря
Станом на 27 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр» загальний залпом 16 ракет. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
У Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні один корабель. А в Середземному морі – дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп – 72 ракети.
Крім того, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 17 суден, з них шість суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 14 суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше повідомлялося, що російські військові планували вчора зробити масований ракетний удар по Україні, але його зірвала атака з авіабази в російському Енгельсі.
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