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Подоляк розповів, коли Україна зможе закрити небо від російських ракет

glavcom.ua
Подоляк розповів, коли Україна зможе закрити небо від російських ракет
Українські військові швидко опановують системи ППО
фото: Kongsberg

За словами Подоляка, найближчі тижні Україна буде отримувати додаткові системи протиповітряної оборони

Україні вкрай необхідно закрити небо, щоб захиститися від ракетних атак збоку росіян. Невдовзі ми отримаємо потужні системи ППО від західних партнерів. Оптимальна система захисту українського неба буде побудована у січні – лютому. Про це «24 каналу» сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Відомо, що Україна отримає новітні системи Patriot від США. Сьогодні наші військові вчаться працювати на них. Однак нашій державі передадуть й інші ЗРК. Це лише питання часу – системи мають пройти певний коридор, щоб стати на чергування й забезпечувати безпеку об'єктів критичної інфраструктури.

«Це не лише питання ЗРК Patriot. Паралельні йдуть переговори, деякі вже на фініші, деякі вже підійшли до логістики як такої. Найближчі тижні ми будемо отримувати додаткові системи», – запевняє радник голови ОП.

З Patriot дещо складніша ситуація, говорить Подоляк, тому що необхідно проводити підготовку людей. Як правило, навчання займає три місяці. «Ми говоримо про українців, які вчаться втричі швидше, ніж будь-хто інший», – відзначив він.

Раніше Михайло Подоляк прокоментував вибухи на аеродромі в Енгельсі. Він зазначив, що кількість таких ексцесів в Росії зростає і це буде продовжуватися.

Також Банкова пояснила, як визнання державою-спонсором тероризму вже впливає на Росію.

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Теги: росія Україна ракета Михайло Подоляк системи ППО

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