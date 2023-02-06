Знеструмлена Одеса та бої поблизу Бахмута: яка ситуація в регіонах

Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чернігівщина

Один обстріл за добу – Новгород-Сіверський район, із АГС (25 вибухів). Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли трьох територіальних громад області: Есманьської, Середино-Будської, Дружбівської. Було зафіксовано 17 прильотів. На щастя, без втрат та руйнувань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Щербаки, Затишшя, Малинівка, Темирівка, Преображенка, Приморське, Оріхів, Новоданилівка, Ольгівське, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка, Червоне, Білогір'я, Зелений Гай, Новоселівка, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове, Павлівка.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Детальна інформація уточнюється.

Дніпропетровщина

Протягом минулої доби ворог продовжував терор жителів області. Вчора зранку агресор вдарив по Синельниківському району – поцілив по Великомихайлівській громаді. Росіяни гатили з важкої артилерії. Минулося без постраждалих. Але снаряди зачепили лінію електропередач.

Вночі неспокійно було на Нікопольщині. Зі ствольної артилерії рашисти обстріляли Марганецьку громаду. Понад 20 ворожих снарядів було випущено в сторону мирного населення. Без жертв. Всі наслiдки обох атак ще з'ясовуються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Харківщина

Внаслідок вчорашнього ранкового удару зранку ракетами С-300 по центру Харкова — одне влучання було в академію міського господарства імені О.М. Бекетова, друге — в житлові будинки. Поранення отримали п'ятеро людей.

Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів: Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Бударки і Рублене.

На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Піщане, Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка. За добу внаслідок артилерійських, мінометних та ракетних обстрілів пошкоджень зазнали вісім багатоквартирних будинків, один об'єкт інфраструктури, одне офісне приміщення та три автомобілі.

Луганщина

Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках. На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах Новоселівського і Стельмахівки.

На Лиманському напрямку під вогонь росіян потрапили Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва. Ситуація в області залишається складною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Донеччина

Впродовж доби зменшились інтенсивність обстрілів позицій та окраїн Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Вчора внаслідок ворожого артобстрілу було пошкоджено будинок та сталося займання даху будинку у м.Торецьк (с.Дружба).

Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Шуми та Нью-Йорку, проходять постійні штурмові дії з боку ров. Вночі по Очеретинській громаді були поодинокі обстріли позицій по лінії бойових дій. Зранку інтенсивність обстрілів збільшилася.

Авдіївська ВА: на ранок відбувся масований артобстріл міста. Снаряди влучили у центральну частину. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. По лінії оборони навколо Авдіївки тривають хаотичні обстріли позицій.

Інтенсивність боїв поблизу Бахмута, Соледара, Вугледара не зменшується.

Почастішали обстріли Курахового та Курахівської громади. Зокрема, протягом минулої доби – п'ять обстрілів: околиці Курахового та правого берега Курахівського водосховища, ракетні удари по м.Гірник та смт.Курахівка. Поранених та загиблих немає. Внаслідок обстрілів пошкоджено в м.Курахове приватний житловий будинок, в м.Гірник – сім приватних житлових будинків, приватний житловий будинок та крамницю в смт.Курахівка.

Протягом доби – обстріли Сіверська (зруйновано кілька приватних будинків) та населених пунктів громади. Не припиняються обстріли селищ Торське та Зарічне Лиманської громади.

На Донеччині за добу: один загиблий, один поранений.

Одещина

Тривають роботи з ліквідації наслідків аварії на одній з підстанцій в Одеській області – ситуація поки що залишається складною. Без світла залишаються близько 300 тисяч абонентів. По місту Одеса та районах області працюють «Пункти незламності», окрім цього розгорнуті спеціальні намети пунктів незламності від ДСНС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Миколаївщина

Вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійські удари по населенному пункту та акваторії Очаківської громади. Без жертв та постраждалих.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Іванівка, Микільське, Чорнобаївка, Антонівка, Дніпровське та Гончарне. Загалом майже 20 населених пунктів.

Російські окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою. Внаслідок вчорашнього масованого вогня по Чорнобаївці пошкоджено 6 житлових будинків. Також руйнувань зазнали й життєво важливі комунікації – електролінії, газогін та водопровід. Одна людина дістала поранення, постраждалого госпіталізовано.

Також окупанти відкрили вогонь по будівлі ліцею у Херсоні. Через ворожу атаку сталася пожежа у двоповерховому приміщенні навчального закладу. Без жертв. Загалом протягом доби дістали поранення чотири людини. Зі звільненої Херсонщини автотранспортом евакуйовано 40 осіб, з них четверо – діти.

Нагадаємо, триває 348-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Доннечині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Є загиблі та поранені.