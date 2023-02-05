Удар по Харкову: стали відомі нові деталі обстрілу (фото)

У результаті ракетного обстрілу Харкова постраждали п'ять осіб

Після ракетного удару по центру Харкова 5 лютого прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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За даними слідства, 5 лютого близько 8:20 російські військові завдали ракетний удар по Київському району Харкова.

Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування, зазнав поранення охоронець.

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Ракета влучила у п'ятиповерхову будівлю вишу фото: Харківська обласна прокуратура

Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо мешканців: 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка.

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фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Документування збройної агресії РФ проводилось спільно зі слідчими Нацполіції.

Як повідомлялося, 5 лютого російські окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300. Зафіксовано «приліт» у житлову споруду.

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Після влучання двох ракет у житлову забудову в центрі Харкова виникла пожежа.

Раніше повідомлялося про трьох поранених.

Згодом стало відомо, що в результаті ракетного удару по центру Харкова серйозних руйнувань зазнала будівля вищого навчального закладу. Ракета пошкодила будівельні конструкції п'ятого та четвертого поверхів. Виникла пожежа. Площа пожежі склала 50 кв. м.