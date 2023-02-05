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У Новій Каховці горів яхт-клуб, у якому любили відпочивати окупанти

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Новій Каховці горів яхт-клуб, у якому любили відпочивати окупанти
Улюблене місце відпочинку окупантів зруйновано
фото з відкритих джерел

Місцеві пабліки повідомляють про приліт

У Новій Каховці на Херсонщині трапилася пожежа у яхт-клубі «Maxmarine». Місцеві пабліки повідомляють про приліт.

Зазначається також, що у клубі любили відпочивати рашисти.

У Новій Каховці горів яхт-клуб, у якому любили відпочивати окупанти фото 1

Нагадаємо, жителі окупованої Нової Каховки дуже заздрять херсонцям, яким пощастило бути звільненими від окупантів.

Зазначимо, мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко також розповів, що з 65 тис. жителів Нової Каховки, яка зараз тимчасово перебуває під російською окупацією, у місті залишилось 12-15 тис. мешканців

Читайте також: Мер Нової Каховки: Фіксуємо все. Не забудемо кожного, хто нагидив своїй країні
Теги: рашисти окупанти пожежа

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