У Новій Каховці горів яхт-клуб, у якому любили відпочивати окупанти

Місцеві пабліки повідомляють про приліт

У Новій Каховці на Херсонщині трапилася пожежа у яхт-клубі «Maxmarine». Місцеві пабліки повідомляють про приліт.

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Зазначається також, що у клубі любили відпочивати рашисти.

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Нагадаємо, жителі окупованої Нової Каховки дуже заздрять херсонцям, яким пощастило бути звільненими від окупантів.

Зазначимо, мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко також розповів, що з 65 тис. жителів Нової Каховки, яка зараз тимчасово перебуває під російською окупацією, у місті залишилось 12-15 тис. мешканців.