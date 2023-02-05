У Новій Каховці горів яхт-клуб, у якому любили відпочивати окупанти
Місцеві пабліки повідомляють про приліт
У Новій Каховці на Херсонщині трапилася пожежа у яхт-клубі «Maxmarine». Місцеві пабліки повідомляють про приліт.
Зазначається також, що у клубі любили відпочивати рашисти.
Нагадаємо, жителі окупованої Нової Каховки дуже заздрять херсонцям, яким пощастило бути звільненими від окупантів.
Зазначимо, мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко також розповів, що з 65 тис. жителів Нової Каховки, яка зараз тимчасово перебуває під російською окупацією, у місті залишилось 12-15 тис. мешканців.
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