Окупанти вдарили із важкої артилерії по Дніпропетровщині

Ворог вдарив по Великомихайлівській громаді з важкої артилерії

Російські окупанти у неділю, 5 лютого, вдарили із важкої артилерії по Дніпропетровщині. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук у телеграмі.

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«Гучно сьогодні було в Синельниківському районі. Ворог вдарив по тамтешній Великомихайлівській громаді з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено електромережі в одному з сіл», – написав він.

Люди не постраждали, уточнив чиновник.

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Зазначимо, що російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, місто Дніпро та Нікопольський район.

До слова, у Нікополі сьогодні ввечері оголошено загрозу артилерійського обстрілу. Жителів міста закликають покинути вулиці і пройти в укриття.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по центру Харкова двома ракетами.