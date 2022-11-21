«По телевизору п*здят, аж неохота включать». Рашисти скаржаться, що їх дурять

Вояка окупаційної армії каже: серед них ходять чутки про 80 тис. ліквідованих загарбників

На дев'ятому місяці війни частина росіян почала прозрівати

Росіяни розуміють, що пропагандистські ЗМІ не показують правдивих новин про війну в Україні. Окупанти вважають, що Росія зазнає великих втрат. Так, російський окупант скаржиться у розмові зі своїм родичем на фейкові повідомлення російських ЗМІ щодо ситуації на фронті та реальних втрат рашистів на території України. Також під час розмови зачіпається тема мобілізації, її темпи та склад. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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У перехопленій розмові окупант розповідає родичу про реальну ситуацію на фронті. Він зазначає, що російське телебачення бреше.

«По телевізору п*здять, аж бісить, аж неохота новини вмикати...Ви скажіть, скільки наших загинуло за добу», – сказав родич окупанта.

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При цьому ворог стверджує, що на фронті говорять про 80 тис. загиблих росіян. Проте він називає цю інформацію плітками.

«Так, все може бути, все може бути», – погодився його співрозмовник.

Нагадаємо, триває 271 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

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До слова, за минулу добу, 20 листопада, українські захисники ліквідували близько 390 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни в Україні знищено приблизно 84,6 тис. рашистів.