Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по селах під Запоріжжям ракетами: деталі атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по селах під Запоріжжям ракетами: деталі атаки
Біля будинків величезні вирви від ракет
фото: Олександр Старух/Telegram

Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки

Російські окупанти продовжують ракетний терор мирних жителів Запорізької області.

У ніч на 21 листопада рашисти обстріляли два села однієї з громад Запорізького району ракетами С-300. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки.

4 фото
На весь екран

Постраждалих серед людей немає.

Як повідомлялося, ввечері 20 листопада ворог завдав ракетного удару системою С-300 по смт Шевченкове Куп'янського району Харківщини. Ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок.

Крім того, 20 листопада загарбники вдарили по деокупованому Херсону. У місті пошкоджено багатоповерхівку.

Також російські загарбники шість разів за ніч обстріляли населені пункти Дніпропетровщини.

Теги: росія окупанти війна обстріл Запорізька область

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В окупованій Макіївці вибухнула нафтобаза (фото)
В окупованій Макіївці вибухнула нафтобаза (фото)
Сьогодні, 09:19
Російські окупанти майже вщент зруйнували Лисичанськ і Сєвєродонецьк
Стало відомо, в яких окупованих містах Луганщини найгірша ситуація
Сьогодні, 09:48
ЗСУ продовжуть нищити російських окупантів
Ще «мінус» майже 400 окупантів: свіжі дані Генштабу про втрати ворога
Сьогодні, 09:58

Події в Україні

«По телевизору п*здят, аж неохота включать». Рашисти скаржаться, що їх дурять
«По телевизору п*здят, аж неохота включать». Рашисти скаржаться, що їх дурять
Подружжя Зеленських вшанувало пам’ять загиблих, які відстоювали Гідність та Свободу (фото) 
Подружжя Зеленських вшанувало пам’ять загиблих, які відстоювали Гідність та Свободу (фото) 
Британська розвідка назвала напрямок, де окупанти стають вразливими
Британська розвідка назвала напрямок, де окупанти стають вразливими
Президент згадав жінку з насінням соняшника у зверненні до Дня Гідності та Свободи (відео)
Президент згадав жінку з насінням соняшника у зверненні до Дня Гідності та Свободи (відео)
Окупанти вдарили по селах під Запоріжжям ракетами: деталі атаки
Окупанти вдарили по селах під Запоріжжям ракетами: деталі атаки
Ще «мінус» майже 400 окупантів: свіжі дані Генштабу про втрати ворога
Ще «мінус» майже 400 окупантів: свіжі дані Генштабу про втрати ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Чому Путін мовчав увесь минулий тиждень: пояснення американських аналітиків
106K
Тищенко привітав Байдена з днем народження і втрапив у конфуз
37K
Звідки випустили ракету по Пшеводуву – прем'єр-міністр Польщі зробив заяву
34K
Про що мовчить Зеленський
30K
Повітряні сили повідомили, коли очікувати нових масованих ракетних атак Росії
29K
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції і заборони

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту