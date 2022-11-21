Окупанти вдарили по селах під Запоріжжям ракетами: деталі атаки

Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки

Російські окупанти продовжують ракетний терор мирних жителів Запорізької області.

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У ніч на 21 листопада рашисти обстріляли два села однієї з громад Запорізького району ракетами С-300. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки.

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Постраждалих серед людей немає.

Як повідомлялося, ввечері 20 листопада ворог завдав ракетного удару системою С-300 по смт Шевченкове Куп'янського району Харківщини. Ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок.

Крім того, 20 листопада загарбники вдарили по деокупованому Херсону. У місті пошкоджено багатоповерхівку.

Також російські загарбники шість разів за ніч обстріляли населені пункти Дніпропетровщини.

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