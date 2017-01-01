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    Події в Україні

    Поблизу Кримського підірвався військовий

    Воїна було оперативно евакуйовано до госпіталю
    Поблизу Кримського Луганської області внаслідок підриву невстановленого вибухового пристрою зазнав поранень один український військовослужбовець. Про це під час брифінгу в неділю заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. «Воїна було оперативно евакуйовано до військового мобільного госпіталю. Наразі його життю ніщо не
    • Сьогодні, 14:58
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    Воїна було оперативно евакуйовано до госпіталю

    Поблизу Кримського Луганської області внаслідок підриву невстановленого вибухового пристрою зазнав поранень один український військовослужбовець. Про це під час брифінгу в неділю заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «Воїна було оперативно евакуйовано до військового мобільного госпіталю. Наразі його життю ніщо не загрожує», - сказав Мотузяник.

    Водночас він уточнив, що внаслідок ворожих обстрілів 30 грудня жоден український захисник не постраждав. За добу в зоні АТО бойовики здійснили чотири обстріли українських позицій по всій лінії зіткнення.

    Нагадаємо, 29 грудня бойовики здійснили загалом шість прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.

    Під час бойових дій від смертельного вогнепального поранення загинув один український військовий. Це сталося поблизу шахти Бутівка. Ще двоє військових отримали поранення біля Кам’янки і Катеринівки.

    Джерело: Укрінформ

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