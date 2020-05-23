Поблизу Верхньоторецька кулею ворожого снайпера поранено українського військового



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Ворожий снайпер на Донбасі поранив українського військовослужбовця

Бійця евакуювали до лікувального закладу

Сьогодні, 23 травня, поблизу населеного пункту Верхньоторецьке кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Про це повідомляє штаб ООС.

«Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, від початку доби, 23 травня, російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. На Луганському напрямку з 7.20 по 7.40 російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів по позиціях українських захисників неподалік Майорська. На Донецькому напрямку з 7.45 по 8.00 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил в районі Кам’янки

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.