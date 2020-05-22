Бойовики обстріляли українських військових поблизу Старогнатівки, є поранений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики поблизу Старогнатівки здійснили обстріл українських військових

Пораненого військовослужбовця доставили в лікарню

Російсько-окупаційні війська вчергове обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пунктуСтарогнатівка, поранено українського військового. Про це повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил.

«Противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення», – йдеться у повідомленні.

Пораненого оперативно доставили до лікувального закладу, де йому було надали належну медичну допомогу.

Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюють.

Нагадаємо, 21 травня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного захисника, двоє воїнів отримали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування.

За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованого 20 травня, під час спостережного польоту безпілотного літального апарату Місії на непідконтрольних урядові України територіях, на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області було зафіксовано п’ять танків Т-72 та три 122 мм самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика».