Доба на Донбасі: один військовий поранений



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Бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Бойовики 12 разів обстріляли українські позиції

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Богданівки ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також БпЛА для скидання пострілів Вог-17.

Поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке противник двічі вів вогонь із застосуванням 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню — з гранатометів різних систем, стрілецької зброї, а також задіяли БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Наші воїни рішуче застосовували чергові вогневі засоби. На свої нахабні дії загарбники отримали жорстку відповідь.

Українських захисників біля Чермалика, Водяного та Пісків ворог обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У свою чергу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» по оборонцях Новолуганського та Луганського збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення», — повідомили у штабі.

«У відповідь на обстріли українські підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій окупантів. Загарбники отримали адекватну відповідь від українських воїнів», — йдеться у повідомленні пресцентру.

За даними розвідки, 22 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та ще одного поранили.

«Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», — резюмували військовослужбовці.