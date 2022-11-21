Подружжя Зеленських вшанувало пам’ять загиблих, які відстоювали Гідність та Свободу (фото) 

Кожен наш день нині боронять і творять гідні й вільні люди і ми маємо пам'ятати їхні жертви

«Ми не дамо ворогу відібрати у нас наші цінності»

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 21 листопада вшанували пам’ять загиблих Героїв-українців, які відстоювали Гідність та Свободу з 2005 по 2011 рік.

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«Можна мати гідність, але не мати свободи. Можна мати свободу, але не бути гідним її. Це цінності, які найкраще розкриваються лише разом. Ось чому сьогоднішній день має подвійне ім’я. Бо Україна має і те, і інше. І ми не даємо ворогу їх у нас відібрати. Не лише сьогоднішній – кожен наш день нині боронять і творять гідні й вільні люди. Нехай так залишається й після нашої перемоги», – написав президент у Telegram.

Нагадаємо, також президент згадав жінку з насінням соняшника у зверненні до Дня Гідності та Свободи (відео).

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Як відомо, 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – на честь початку цього дня Революції гідності 2013 року і початку 22 листопада Помаранчевої революції 2004 року. Це свято відзначалося 22 листопада як День свободи з 2005 по 2011 рік.