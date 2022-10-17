Урок гідності для кожного. Як українка підняла на вуха посольство Ірану 

Іран продає безпілотники країні-терористці РФ

Уранці 17 жовтня рашисти іранськими дронами-камікадзе нанесли удар по столиці України. Як повідомила у Facebook киянка Світлана Толкачова, після обстрілу мешканка столиці навідалася до посольства Ірану в Києві, щоб висловити протест проти збройної допомоги для країни-терористки РФ.

Українку впустили на територію посольства, коли довідалися про ціль її візиту.

«Одразу вийшло декілька службовців, цікаво вдивляючись у дивну особу. Спокійно з'ясовую причину візиту, про вся випадок зателефонувала сину-Старшому... Поки не зафіксую свій протест, не вийду. Прошу дати змогу написати вимоги. Красиві мигдалеподібні очі іранців шукають відповіді, поміж собою щось говорять, я ж переконую, що мушу так зробити. Через деякий час виносять папір, ручку – пиши. Е, ні, це чистий листок, дайте папір з якимись вихідними даними. До цього часу було все ввічливо, а тут прорвало», – написала киянка.

За її словами, працівники амбасади не хотіли надавати пані Світлані бланків для офіційного зверення. Однак жінка відстоювала свої вимоги і вимагала папери із вимогою на ім'я президента Республіки Іран.

За її словами, працівники дипломатичної установи уважно спостерігали з-за спини за письмом та обіцяли, що передадуть зверення у своє МЗС.

«Бачили б ви обличчя тих, хто приходив... Героїчного нічого немає, але крапля камінь гризе», – зауважила жінка.

Як відомо, сьогодні, 17 жовтня, вранці Росія атакувала Київ. Перші вибухи у Києві прогриміли на світанку, невдовзі після оголошення повітряної тривоги. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків.

Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами перебувають люди. Вже відомо про трьох загиблих.

Тим часом представник іранського МЗС Насер Канаані заявив: інформація про військову підтримку кремлівського режиму нібито має політичні амбіції і поширюється західними джерелами. Іран намагеється зняти з себе будь-яку відповідальність за теракти проти України.

До слова, українці у соцмережах висловлюють своє обурення через сьогоднішню атаку Росії по Києву іранськими дронами-камікадзе. Люди закликають розірвати дипломатичні відносини з Іраном, який надає зброї державі-аресорці.

Раніше повідомлялося, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі країн Великої сімки.