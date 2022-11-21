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Президент згадав жінку з насінням соняшника у зверненні до Дня Гідності та Свободи (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Президент згадав жінку з насінням соняшника у зверненні до Дня Гідності та Свободи (відео)
Можемо залишитись без світла, але не без волі, каже глава держави 
скріншот із відео

«Цього року світ дізнався, на що здатні українці». Президент згадав героїчні вчинки українців, які заради захисту рідної землі здатні на неймовірне

 

Українці готові віддати все за перемогу над державою-агресором. Вони можуть залишитися без світла та гарячої води, але ніколи не залишаться без волі. Про це у зверненні до Дня гідності та свободи сказав президент України Володимир Зеленський. Також глава держави пригадав історію, як мужня мешканка нині окупованого Генічеська у перші дні вторгнення нагадала озброєному рашистові, щоб він поклав насіння в кишеню і після того, як ворог ляже в українську землю – на цьому місці проросли соняшники. 

Зеленський також наголосив, що українці готові віддати останнє, аби український військовий гідно виглядав, воював та перемагав.

«Усі побачили, який у нас народ! Готові віддати останнє. Готові стояти до останнього. Не втратили гідності. Мужності. Віри в себе. І об’єдналися. Щоб не втратити волю. Не втратити незалежність. Не втратити Україну. Можемо залишитися без грошей. Без бензину. Без гарячої води. Без світла. Але не без волі. І це залишається незмінним», – сказав президент.

Зеленський пригадав своє тогорічне звернення до Дня гідності та свободи, у якому він говорив, що українці заплатили й продовжують платити за свободу дуже велику ціну. Він зазначав, що ми ніколи не забудемо тих, хто віддав життя за Україну, та ніколи не пробачимо тих, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі.

Відтоді багато чого змінилося – на українській землі з’явилися воронки, у містах і селах – блокпости та їжаки. На вулицях буває темно, а у домівках – холодно. 

«Змін багато, але вони не змінили найголовнішого. Бо найголовніше – не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо. Ми вистоїмо», – додав президент. 

Нагадаємо, на початку війни, коли російські окупанти захопили Генічеськ Херсонської області, місцеве населення зустріло «руський» мир вороже. Одна з місцевих жительок намагалася достукатися до свідомості одного з окупантів і сказала фразу про соняшники.

До слова, в Україні 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи.

Теги: незалежність українці Володимир Зеленський президент танки ворог відео

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