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Погода в Україні сьогодні буде небезпечною: до чого готуватися 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Погода в Україні сьогодні буде небезпечною: до чого готуватися 
У більшості областей очікуються тумани 
фото з відкритих джерел

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки 

На сьогодні, 9 листопада, в Україні оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, очікуються тумани. Так, за даними «Укргідрометцентру», тумани вкриють більшість областей сьогодні вранці.

«Вранці 9 листопада в більшості областей туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у попередженні. 

Погода в Україні сьогодні буде небезпечною: до чого готуватися  фото 1

Нагадаємо, останнім часом в Україні існує тенденція до скорочення весни та осені й переходу на європейський клімат зими. Про це розповів керівник відділу метеорологічних прогнозів «Укргідрометцентру» Владислав Білик. За його словами, осінь і весна в Україні вже скоротилися і тривають у середньому місяць. Сніжних зим немає. 
 

Теги: прогноз погоди

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