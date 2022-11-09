Погода в Україні сьогодні буде небезпечною: до чого готуватися 

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

На сьогодні, 9 листопада, в Україні оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, очікуються тумани. Так, за даними «Укргідрометцентру», тумани вкриють більшість областей сьогодні вранці.

«Вранці 9 листопада в більшості областей туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у попередженні.

Нагадаємо, останнім часом в Україні існує тенденція до скорочення весни та осені й переходу на європейський клімат зими. Про це розповів керівник відділу метеорологічних прогнозів «Укргідрометцентру» Владислав Білик. За його словами, осінь і весна в Україні вже скоротилися і тривають у середньому місяць. Сніжних зим немає.

