Морози вже на горизонті: якою буде погода в Україні у листопаді

Листопад в Україні буде прохолодний та дощовий

Відносно теплий жовтень в Україні наближається до завершення, а йому на зміну незабаром прийде прохолодний та дощовий листопад.

Як йдеться у прогнозі Gismeteo, денні морози ближче до кінця листопада теж будуть, проте недовго і не скрізь. Загалом останній місяць осені в Україні буде переважно похмурим і з великою кількістю опадів, як у вигляді дощів, так і у вигляді снігу.

На заході вже в перших числах листопада очікується поступове зниження температури та перші нічні морози. Після цього туди знову настане потепління, яке протримається до середини третього тижня місяця. Кінець місяця буде холодним, але без морозів.

У центральних областях буде трохи холодніше, а 19-21 числа на стовпчику термометра можна навіть побачити позначки до -3 градусів у світлий час доби.

Деякі східні області до початку четвертого тижня взагалі засипле снігом, проте до початку грудня він розтане.

Традиційно тепліше буде на півдні України, хоч місцеві жителі зможуть побачити мокрий сніг, але нижче за нуль температура вдень опускатися не буде.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.