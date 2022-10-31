Пориви вітру та невеликий дощ: якою буде погода 31 жовтня

На Київщині синоптики прогнозують мінливу хмарність та до +10

У понеділок, 31 жовтня, в Україні місцями очікується невеликий дощ. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, на більшості території України без опадів. Проте вдень у Донецькій та Луганській областях прогнозується невеликий дощ. Вночі опади можливі на всій Лівобережній Україні.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі у середньому +4 +9 градусів, а вдень +8 +13 градусів. В Івано-Франківській, Закарпатській та Одеській областях вдень до +14 +19 градусів.

У північно-східній частині країни вночі стовпчики термометрів покажуть +1 +6 градусів, а вдень +5 +10 градусів.

На Київщині прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря прогріється до +10 градусів.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.