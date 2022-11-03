Киянам слід поберегтися: погода буде небезпечною

У столиці оголошено І рівень небезпечності через погіршення погоди

До кінця доби 3 листопада у Києві оголосили штормове попередження через погіршення погоди. За даними «Укргідрометцентру», у столиці очікується посилення дощу.

«До кінця доби 3 листопада дощ досягне критерію значного. І рівень небезпечності», – йдеться у попередженні.

Найближчими днями опадів в Україні стане менше, а наприкінці тижня очікується невелике похолодання. Такий прогноз до кінця тижня оприлюднила синоптик Наталія Діденко. Так, за її словами, у п'ятницю, 4 листопада, волога погода з періодичними дощами переважатиме на сході, півночі та місцями в центральних областях України. На заході, у південній частині країни та на Вінниччині опадів не очікується.

У Києві, за словами Наталки Діденко, 4 листопада буде вогко, але вдень дощ припинятиметься поступово.

«Субота та неділя ніяких серйозних дощів не принесе, вночі практично без «мінусів», денна температура повітря в Україні суттєво не зміниться (хіба що в неділю ще трохи похолоднішає)», – зазначила синоптик.

Нагадаємо, останнім часом в Україні існує тенденція до скорочення весни та осені й переходу на європейський клімат зими. Про це розповів керівник відділу метеорологічних прогнозів «Укргідрометцентру» Владислав Білик. За його словами, осінь і весна в Україні вже скоротилися і тривають у середньому місяць. Сніжних зим немає.