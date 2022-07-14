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    Події в Україні

    Поліція посилила боротьбу з диверсантами біля кордону з Білоруссю

    Біля кордону з Білоруссю посилили боротьбу з диверсантами - Поліція посилила боротьбу з диверсантами біля кордону з Білоруссю
    Біля кордону з Білоруссю посилили боротьбу з диверсантами
    фото з відкритих джерел

    Глава МВС відзначив кілька найефективніших методів боротьби з диверсантами

    Правоохоронні органи посилюють заходи щодо запобігання діяльності диверсійно-розвідувальних груп біля кордонів з білоруссю та поблизу лінії фронту. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

    "Сьогодні ми, звичайно, посилюємо роботу в прикордонних областях із республікою білорусь. Ми чуємо сигнали щодо можливості заходу ДРГ саме з цієї території, тому там посилена робота - Нацполіції, ЗСУ, СБУ й інших органів, які відповідають сьогодні за безпеку. Кордони, які межують з районами, де ведуться бойові дії там також посилена робота правоохоронців з метою виявлення ДРГ", - сказав міністр.

    Він відзначив кілька найефективніших методів боротьби з диверсантами.

    "Перше – це відеонагляд за проєктом "Безпечна країна". Друге – ефективні блокпости, які здійснюють ретельну перевірку... І залишається комендантська година – це також ефективний засіб боротьби і профілактики ДРГ. Всі ці заходи на час воєнного стану також будуть залишені", - наголосив очільник МВС.

    За його словами, уряд нині обговорює запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години і це рішення цілком підтримує.

    Теги: Білорусь росія МВС окупанти СБУ ЗСУ війна Україна поліція окупація Денис Монастирський #stoprussia
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    Поліція посилила боротьбу з диверсантами біля кордону з Білоруссю