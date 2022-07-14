ООН відправить в Україну експертів для розслідування сексуального насилля окупантів

Група постійних експертів для роботи в Україні має запрацювати найближчим часом

В ООН створять команду експертів для допомоги в розслідуванні сексуального насилля як зброї війни Росії в Україні. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Зазначається, що в Гаазі відбулася зустрічі генпрокурора Ірини Венедіктової зі спеціальним представником генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен.

Паттен повідомила, що готова організувати групу постійних експертів для роботи в Україні вже найближчим часом. Досвідчені фахівці допомагатимуть прокурорам та слідчим і співпрацюватимуть з громадянським суспільством.

«Впровадження кращих світових практик допоможе нам досягти комплексного захисту постраждалих від сексуального насильства та ефективного розслідування злочинів сексуального насильства, пов’язаних із конфліктом», – підкреслила Венедіктова.

За її словами, російські війська в Україні використовують зґвалтування як зброю війни. Прокурори документують та разом з іншими правоохоронними органами розслідують такі воєнні злочини у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

«Ми розуміємо, що більшість потерпілих поки не звертаються до правоохоронців через страх та стрес після подібних звірств. І тільки створення безпечних умов для тих, хто вижив, зможе змінити цю ситуацію», – зауважила генпрокурор.

Повідомляється, що наразі Офіс Генпрокурора у співпраці із командою Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства розробляє Стратегію щодо всебічного захисту жертв сексуального насильства в контексті збройного конфлікту.

Раніше повідомлялося, що Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні за період із 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, до 15 травня задокументувала і підтвердила вбивства мирних громадян у більше ніж 30 населених пунктах України.

Також місія задокументувала 248 випадків незаконного затримання і розслідує «все нові й нові« повідомлення про сексуальне насильство.

У звіті йдеться, що правильно оцінити масштаби порушень складно, оскільки постраждалі від сексуального насильства часто не хочуть або не можуть бути опитані.

Проте УВКПЛ підтвердило 23 випадки сексуального насильства, які «переважно приписують російським збройним силам»