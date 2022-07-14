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    Новини

    Окупанти з «Ураганів» обстріляли Бахмут: є загиблий і поранені

    Російські окупанти обстріляли Бахмут - Окупанти з «Ураганів» обстріляли Бахмут: є загиблий і поранені
    Російські окупанти обстріляли Бахмут
    фото: t.me/dsns_telegram

    Унаслідок ударів одна людина загинула, ще п'ятеро поранені.

    Російські окупанти знову вдарили по приватному сектору в Бахмуті. Ворог застосував «Урагани». Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

    Унаслідок ударів одна людина загинула, ще п'ятеро поранені.

    Крім того, пошкоджено вісім будинків.

    «Кожен, хто досі залишається в Донецькій області, наражає себе на смертельну небезпеку. Єдиний спосіб уберегтися – евакуація», – написав Кириленко.

    Раніше окупанти накрили запальними снарядами Бахмут на Донеччині. Згоріли сім будинків.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Окупанти з «Ураганів» обстріляли Бахмут: є загиблий і поранені