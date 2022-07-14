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    Політика

    «Зернові» переговори у Стамбулі: Єрмак розповів про пропозицію України

    Єрмак розповів про створення алгоритму навігації в Чорному морі - «Зернові» переговори у Стамбулі: Єрмак розповів про пропозицію України
    Єрмак розповів про створення алгоритму навігації в Чорному морі
    фото з відкритих джерел

    Україна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для експорту зерна

    Україна запропонувала сформувати базовий алгоритм функціонування навігації в Чорному морі для безпечного експорту аграрної продукції. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

    «Безпека України в Чорному морі — пріоритет в питанні відновлення експорту української агропродукції. Саме тому Україна запропонувала сформувати базовий алгоритм функціонування навігації в Чорному морі», – повідомив глава Офісу президента.

    Єрмак зазначив, що це дозволить забезпечити експорт українського зерна і забезпечити продовольчу безпеку мільйонам людей по всьому світу.

    «За результатами зустрічі в (Стамбулі – ред.) сторони домовилися сформувати спільний координаційний центр під егідою ООН. Він буде розташований в Стамбулі. Його завданням буде здійснення спільного моніторингу та координації безпечної навігації в Чорному морі», – повідомив Єрмак.

    Нагадаємо, 13 липня у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

    Представники Туреччини, Росії, України та ООН досягли домовленості щодо вивезення зерна з України, у Стамбулі буде створено координаційний центр.

    Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

    Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.

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    Теги: росія окупанти Чорне море експорт ООН війна зерно Україна Андрій Єрмак окупація море #stoprussia
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    «Зернові» переговори у Стамбулі: Єрмак розповів про пропозицію України