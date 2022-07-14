«Зернові» переговори у Стамбулі: Єрмак розповів про пропозицію України

Україна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для експорту зерна

Україна запропонувала сформувати базовий алгоритм функціонування навігації в Чорному морі для безпечного експорту аграрної продукції. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

«Безпека України в Чорному морі — пріоритет в питанні відновлення експорту української агропродукції. Саме тому Україна запропонувала сформувати базовий алгоритм функціонування навігації в Чорному морі», – повідомив глава Офісу президента.

Єрмак зазначив, що це дозволить забезпечити експорт українського зерна і забезпечити продовольчу безпеку мільйонам людей по всьому світу.

«За результатами зустрічі в (Стамбулі – ред.) сторони домовилися сформувати спільний координаційний центр під егідою ООН. Він буде розташований в Стамбулі. Його завданням буде здійснення спільного моніторингу та координації безпечної навігації в Чорному морі», – повідомив Єрмак.

Нагадаємо, 13 липня у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Представники Туреччини, Росії, України та ООН досягли домовленості щодо вивезення зерна з України, у Стамбулі буде створено координаційний центр.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.