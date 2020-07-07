Поліція відкрила кримінальну справу через масштабну пожежу на Луганщині



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Поліція відкрила кримінальну справу через масштабну пожежу на Луганщині

Внаслідок пожежі у с. Смолянінове повністю згоріло 22 будинка та 58- пошкоджені

Кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу Україна відкрила поліція Луганської області.

Про це повідомила начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

Внаслідок пожежі у с. Смолянінове повністю згоріло 22 будинка та 58- пошкоджені.

Крім того, знищено вогнем 80% дачних будинків на дачному массиві біля озера Вовче. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ст. 270 КК України.

Слідчі продовжують проводити огляди місць події. На даний момент підтверджено загибель 3-х громадян.

До Новоайдарської лікарні евакуйовано 23 мешканця с. Смоляніново, з них - 16 дітей евакуйовані до дитячого відділення.

Серед дорослих евакуйованих 7 осіб з діагнозами - термічні опіки тіла, отруєння продуктами горіння, гостра реакція на стрес.

До Сєвєродонецької лікарні були госпіталізовані 5 осіб, двом з них надали допомогу і вони залишили лікарню.

Співробітники поліції, спецпризначенці, бійці батальйону Луганськ-1 та патрульні поліцейські усю ніч будуть патрулювати у селищі Смолянінове та на території дачного масиву біля озера Вовче, щоб запобігти мародерству, крадіжкам та не допустити скоєння інших правопорушень.

Нагадаємо, кількість жертв внаслідок масштабних лісових пожеж у Луганській області зросла. Загальне число загиблих досягло шести.

Як повідомлялося, лісову пожежу, яка виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині, було локалізовано сьогодні вранці. Проте, у зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове та Вовче.

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області.