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    Події в Україні

    Поліція відкрила справу через затримання українського судна

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    Поліція відкрила справу через затримання українського судна
    Фото: ФСБ

    Окупаційні «правоохоронці» в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибаками на борту

    Головне управління Національної поліції в АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом захоплення співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму українського судна в Азовському морі.

    Про це у Facebook повідомила прессекретар прокуратури АРК Катерина Діденко.

    «Сьогодні, 15 лютого 2020 року, під процесуальним керівництвом прокуратури автономії ГУНП в АР Крим та м. Севастополя розпочато кримінальне провадження за статтями 146 та 278 КК України за фактом незаконного захоплення «співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії» українського судна з чотирма особами на борту», – написала Діденко.

    Так, слідство встановило, що окупаційні «правоохоронці» 15 лютого в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибаками на борту. Разом із судном їх відвезли до порту окупованої Керчі.

    Як повідомлялося, 15 лютого у ЗМІ з’явилась інформація, що співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, як стверджується, без документів.

    В ФСБ підозрюють, що українські рибалки нібито займалися незаконним виловом риби.

    У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що ситуація довкола затримання українського рибальського судна перебуває на контролі Генерального консульства України в Ростові-на-Дону та Департаменту консульської служби МЗС.

    Крим окупанти ФСБ поліція
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