Російські окупанти застосовують міномети забороненого калібру та керовані ракети



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Втрат з українського боку немає

Російські окупанти від початку доби чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«На Луганському напрямку вночі російсько-окупаційні війська півтори години обстрілювали захисників Травневого зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. За цей час противник також випустив по опорних пунктах наших військ на цій ділянці фронту 5 мін калібру 82 мм», – йдеться в повідомленні.

Крім того, з о пів на 12-ту окупанти за 20 хвилин випустили 6 мін зі 120-го міномету по позиціях підрозділів Об’єднаних сил поблищу Оріхового.

На Донецькому напрямку після 6-ї ранку 12 мін 120-го калібру розірвалися на підступах до Мар’їнки.

Також, за даними Міноборони, в районі Красногорівки окупанти близько 11-ї години застосували протитанкову керовану ракету.

За наявною інформацією, втрат з українського боку немає, додали у відомстві.

Нагадаємо, 14 лютого збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики 13 разів обстріляли українські позиції. Поранень зазнав один боєць.