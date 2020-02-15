Доба на Донбасі: поранений український військовий



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14 лютого внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення

Бойовики 13 разів обстріляли українські позиції

14 лютого збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів по нашим позиціям, а саме:

неподалік Красногорівки — з міномету 120 мм противник випустив 12 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

двічі поруч з Лебединським — з 82-мм міномету — 8 мін, а також з гранатометів різних систем;

в районі Тарамчука — з автоматичних станкових гранатометів;

поблизу Водяного — з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

двічі поруч з Новолуганським — з міномету калібру 82 мм — 7 мін, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

три рази неподалік Кримського — з міномету калібру 120 мм — 20 мін та 82-мм міномету- 14 мін;

поруч з Травневим — зі станкового протитанкового гранатомету — 2 постріли, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Хутір Вільний — з міномету калібру 120 мм — 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Зайцевого — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 14 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.

За поточну добу втрат немає.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

У документі зазначається, що в його розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Всі троє відомі в експертній спільноті як ті, хто тяжіє до співпраці з РФ та до врахування інтересів Росії.

У США вже назвали неприйнятним «мюнхенський план».

Однак вже за кілька годин скандальний документ просто зник із сайту Мюнхенської конференції. Пояснень щодо цього поки не було.

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