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Політв'язень Захтей повернувся в Україну після 6,5 років неволі в РФ: зворушливе відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Політв'язень Захтей повернувся в Україну після 6,5 років неволі в РФ: зворушливе відео
Андрій Захтей нарешті зустрівся з донькою
фото: Суспільне Львів

На кордоні чоловіка зустрічала дружина Оксана та донька Олександра

До України повернувся колишній політв'язень Андрій Захтей. Росія тримала його за ґратами 6,5 років. Про це повідомило «Суспільне».

Захтей відбув весь термін незаконного ув'язнення і в лютому 2023 року вийшов на свободу, однак РФ не дозволила йому виїхати до України. Увесь цей час чоловік перебував під арештом у Центрі для іноземців у Ростовській області.

Урешті-решт Захтей зміг виїхати з Росії через Латвію. На кордоні його зустрічала дружина Оксана та донька Олександра, які взяли з собою український прапор.

«Я знаю, що тато мене дуже любить. Я за ним дуже сумую. І вчора я почула, що тато сьогодні приїде, то я гарно раділа, аж розплакалася, так тата чекала», – каже донька політв'язня.

Коли Захтея незаконно кинули за ґрати, Олександрі було сім місяців, а зараз дівчинці вже сім років.

«Емоції переповнюють, дочка тому доказ. Я не бачила його десь три роки. Стільки минуло з того часу, як я їздила останній раз на побачення, а потім карантин, потім війна», – розповіла дружина політв’язня.

Нині сім’я вже перебуває вдома на Львівщині.

Теги: росія політв’язні чоловік

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