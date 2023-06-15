Політв'язень Захтей повернувся в Україну після 6,5 років неволі в РФ: зворушливе відео

На кордоні чоловіка зустрічала дружина Оксана та донька Олександра

До України повернувся колишній політв'язень Андрій Захтей. Росія тримала його за ґратами 6,5 років. Про це повідомило «Суспільне».

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Захтей відбув весь термін незаконного ув'язнення і в лютому 2023 року вийшов на свободу, однак РФ не дозволила йому виїхати до України. Увесь цей час чоловік перебував під арештом у Центрі для іноземців у Ростовській області.

Урешті-решт Захтей зміг виїхати з Росії через Латвію. На кордоні його зустрічала дружина Оксана та донька Олександра, які взяли з собою український прапор.

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«Я знаю, що тато мене дуже любить. Я за ним дуже сумую. І вчора я почула, що тато сьогодні приїде, то я гарно раділа, аж розплакалася, так тата чекала», – каже донька політв'язня.

Коли Захтея незаконно кинули за ґрати, Олександрі було сім місяців, а зараз дівчинці вже сім років.

«Емоції переповнюють, дочка тому доказ. Я не бачила його десь три роки. Стільки минуло з того часу, як я їздила останній раз на побачення, а потім карантин, потім війна», – розповіла дружина політв’язня.

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Нині сім’я вже перебуває вдома на Львівщині.