Росія готувалася до теракту на Каховській ГЕС. Оприлюднені докази

Кремль заборонив розслідування своїх терактів на окупованих територіях

За тиждень до підриву Каховської ГЕС російська влада наказала не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок «воєнних дій» і терактів на тимчасово окупованих територіях України. Відповідну постанову опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«До 1 січня 2028 року технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об'єктах та аварій гідротехнічних споруд, що сталися внаслідок воєнних дій, диверсій і терористичних актів, не проводиться», – йдеться в останньому пункті постанови.

Також у документі є пункти про те, що до 1 вересня 2023 року і до 1 березня 2024 року на об'єктах у «ДНР / ЛНР», у Запорізькій і Херсонській областях не застосовується частина пунктів російського закону «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об’єктів» і «Про безпеку гідротехнічних споруд».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.