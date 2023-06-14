Двоє росіян шпигували за парламентом Швеції. Їх затримано

Дрони помітили над Риксдагом (парламент Швеції) та урядовими кварталами

У Швеції затримали двох росіян, які запускали дрони над центром Стокгольма і знімали на відео будівлю парламенту. Про це повідомляє Aftonbladet.

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Зазначається, що дрони помітили над Риксдагом (парламент Швеції) та урядовими кварталами у вівторок о 15:00.

Поліція поспішила на місце події, де за підозрою в порушенні закону про безпеку польотів і авіації було заарештовано двох людей.

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За даними Aftonbladet, двоє затриманих є громадянами Росії. Згідно з протоколами, обладнання для дронів і комп'ютери було вилучено після обшуку в номері готелю.

Прокурор Туве Форшаллен підтвердив, що двоє людей вже заарештовані за незаконну зйомку об'єктів, що охороняються. Поки що слідство перебуває на ранній стадії і більше ніякої інформації про цей інцидент поки що невідомо.

Раніше повідомлялося, що Швеція жорстоко покарала шпигуна, який збирав дані для Росії.