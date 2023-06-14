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Двоє росіян шпигували за парламентом Швеції. Їх затримано

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Двоє росіян шпигували за парламентом Швеції. Їх затримано
Двоє людей вже заарештовані за незаконну зйомку парламенту
фото ілюстративне

Дрони помітили над Риксдагом (парламент Швеції) та урядовими кварталами

У Швеції затримали двох росіян, які запускали дрони над центром Стокгольма і знімали на відео будівлю парламенту. Про це повідомляє Aftonbladet.

Зазначається, що дрони помітили над Риксдагом (парламент Швеції) та урядовими кварталами у вівторок о 15:00.

Поліція поспішила на місце події, де за підозрою в порушенні закону про безпеку польотів і авіації було заарештовано двох людей.

За даними Aftonbladet, двоє затриманих є громадянами Росії. Згідно з протоколами, обладнання для дронів і комп'ютери було вилучено після обшуку в номері готелю.

Прокурор Туве Форшаллен підтвердив, що двоє людей вже заарештовані за незаконну зйомку об'єктів, що охороняються. Поки що слідство перебуває на ранній стадії і більше ніякої інформації про цей інцидент поки що невідомо.

Раніше повідомлялося, що Швеція жорстоко покарала шпигуна, який збирав дані для Росії.

Теги: Швеція росія шпигун

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