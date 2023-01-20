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Польща тренуватиме танкову бригаду ЗСУ: названо терміни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща тренуватиме танкову бригаду ЗСУ: названо терміни
До кінця березня Польща обіцяє як озброїти, так і навчити українських солдатів
фото ілюстративне

Замість переданих Україні танків Т-72 та бойових машин піхоти, армія Польщі отримає корейські танки К-2 та гаубиці К-9

У якості нового пакета підтримки Польща планує навчити танкову бригаду Збройних сил України. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«У рамках нового пакету підтримки для України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів», – йдеться у заяві.

Також міністр розповів, що замість переданих Україні танків Т-72 та бойових машин піхоти, армія Польщі отримає корейські танки К-2 та гаубиці К-9.

Крім того, до Польщі планується постачання танків Abrams та реактивної артилерії Himars.

Раніше повідомлялося, що у понеділок Бундесвер розпочне переміщення перших двох із трьох обіцяних ескадрилій зенітно-ракетних комплексів Patriot із Німеччини до Польщі.

До слова, міністр оборони США Остін прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. 

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Теги: росія окупанти Польща війна Україна

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