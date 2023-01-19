Прем’єр Польщі натякнув, що Варшава може передати Україні танки і без згоди Берліна

«Ми продовжимо боротися і тиснути на офіс канцлера ФРН»

Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard-2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго. Про це у коментарі ЗМІ сказав прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Polskie Radio.

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Моравецького запитали, яка ситуація з погодженням передачі танків та як він ставиться до того, що Німеччина не квапиться з рішенням. Прем’єр відповів, що швидке надання Україні танків зараз критично важливе, тому що Росія вочевидь готує новий наступ.

«Ми запропонували роту танків – 14 машин, але водночас потрібна гарантія, що інші теж щось робити. І серед цих інших, хто досі менше проявляв активність, м’яко кажучи, – Німеччина. Тож ми продовжимо боротися і тиснути на офіс канцлера, щоби вони якнайшвидше відреагували на нашу пропозицію», – зазначив Моравецький.

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«Ми домовилися з українськими друзями і партнерами із Західної Європи, що ми передаємо ці танки разом. Надання згоди тут має другорядну роль. Ми або швидко отримаємо цю згоду, або почнемо діяти самі. Тут найважливіше, щоби німці – але й не тільки вони, а також Данія, Фінляндія, Франція, та передусім Німеччина - запропонували свої сучасні танки якнайшвидше. Тому що від цього залежить спроможність захистити свободу України, відтак від цього залежить безпека усієї Європи», – наголосив він.

Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.

Як відомо, Польща готова відправити в Україну 14 танків Leopard. Рішення передати німецькі танки має стати початком нової допомоги українській державі, вважає президент Польщі Анджей Дуда.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, лише якщо США у свою чергу поставлять Abrams.

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На цю заяву відреагувала спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона нагадала, що США є найбільшим постачальником допомоги України. Партнери та союзники повинні самі визначати, яку військову підтримку, зокрема важке озброєнння, надавати Україні.