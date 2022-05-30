Полтавські волонтери показали урядовцям, як забезпечують фронтовий тил

Саме сюди приїжджають тисячі людей в пошуках прихистку, рятуючись від бойових дій

З початку війни нам надійшло більше 400 тис. тонн гуманітарної допомоги

Громадський рух «Оборона Полтави» з перших днів війни об’єднав мешканців міста та області та забезпечує безперебійну роботу фронтового тилу. Про це, перебуваючи в Полтаві, розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, тут 24/7 працює більше сотні волонтерів, які доставляють критично необхідний провіант та ліки військовим і цивільному населенню, в тому числі до окупованих територій.

«Саме сюди приїжджають тисячі людей в пошуках прихистку, рятуючись від бойових дій», – сказав Тимошенко.

Бажання допомогти країні об’єднало тисячі людей (фото: Офіс президента)

Як розповів заступник керівника ОП, вся робота центру поділена за напрямками: пошив спорядження для військових, плетіння маскувальних сіток, відділення тактичної медицини, мережа складів, які акумулюють в собі гуманітарну продуктову допомогу, логістичний відділ, який займається пошуком транспорту для перевезення вантажів та інші.

«Бажання допомогти країні об’єднало тисячі людей – владу, бізнес та волонтерів. Ми всі працюємо на один результат!», – підкреслив Тимошенко.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента повідомив, що від початку повномасштабної війни в Україну надійшло більше 400 тис. тонн гуманітарної допомоги: це продукти харчування, одяг, медикаменти, товари військового призначення, засоби гігієни, меблі, транспортні засоби.