Атака на Харківщину: жахаючі фото після удару «Змієм Гориничем»

«Змія Горинича» застосовують для розмінування великих територій

З’явилися фото руйнувань На Харківщині у селі Вільхівка окупанти майже повністю знищили дві вулиці. За попередніми даними, вдарили установкою розмінування «Змієм Гориничем», повідомляє «24 канал».

За попередньої інформацією, росіяни зруйнували ці вулиці за допомогою «Змія Горинича». Проте ці дані остаточно не підтверджені.

Видання пояснило, що «Змій Горинич» – це така собі народна російська назва реактивної установки розмінування. Її застосовують для розмінування великих територій.

Фахівці помітили характерні для цієї зброї залишки руйнування на цих вулицях – коли рівномірно з обох боків розпалися будинки. Також біля дороги виявили вирви, куди долетів снаряд від «Змія Горинича».

Журналістка видання додала, що це не перше використання окупантами «Змія Горинича» в Україні. За її словами, росіяни навіть писали у своїх пропагандистських каналах про те, що застосовували таку установку у Маріуполі.

Місцева мешканка повідомила, що на цих двох вулицях Вільхівки всі будинки зруйновані, зокрема і її, жити тут тепер неможливо.

«У момент «прильоту» ми були нижче по вулиці в гаражі. Ми виїхали, а сусіди залишилися жити в зруйнованому домі під час бойових дій, бо ще дев’ять днів не могли вибратися звідси», – розповіла місцева жителька Тетяна.

Нагадаємо, у неділю, 29 травня, російські окупанти знову завдали удари по Харкову – обстріляли район селища Жуковського та ХАІ.