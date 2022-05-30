У російських супермаркетах ховають від злодіїв дешеві консерви та дезодоранти (фото)

Росіяни стали частіше красти у магазинах

Російські магазини, очевидно, фіксують зростання кількості крадіжок товарів із своїх полиць

У російських магазинах почали запаковувати у захисні кейси навіть їжу та предмети гігієни для запобігання крадіжкам, повідомляє Telegram-канал SOTA.

Зокрема, у петербурзькій мережі магазинів «Домовий» дезодоранти вартістю близько 300 рублів (приблизно 130 грн) запакували в захисні кейси.

Також у Петербурзі в мережі магазинів «Перехрестя» так само захищають від крадіжок вершкове масло – його продають у захисних кейсах як особливо дорогий товар.

А в Іжевську у тій же мережі у квітні на м’ясні консерви почали вішати магніти від крадіжок.

Нагадаємо, за останні три місяці в магазинах країни-окупантки на третину побільшало крадіжок. Зокрема, найчастіше зловмисників цупили кондитерські вироби та ковбасу. Найчастіше товари забирають без оплати разом із кошиком. Трендом стали розкрадання на касах самообслуговування.

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