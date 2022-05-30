Бюджет втрачає мільярди: Шмигаль назвав невтішні цифри війни

Близько 17% бізнесів взагалі припинили свою роботу,

Україна має бюджетний дефіцит у розмірі 5 мільярдів доларів щомісяця

Близько третини української економіки не працює через війну, розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в коментарі BBC News Україна.

«За різними оцінками різних експертів на сьогодні втрачено від 30% до 50% економіки. Прогноз падіння ВВП також складає 30-50%. В середньому приблизно 35% економіки сьогодні не працює. Відповідно бюджет орієнтовно виконується на 50-70% мирного часу», – сказав він.

Близько 17% бізнесів взагалі припинили свою роботу, а 60% підприємств працюють на рівні, нижчому за довоєнний. Руйнувань зазнали понад 25 тисяч кілометрів доріг, більше 200 заводів і 12 аеропортів. Більше 500 медичних закладів та 100 закладів освіти пошкоджені чи зруйновані повністю.

Україна має бюджетний дефіцит у розмірі 5 мільярдів доларів щомісяця, тож підтримку надають закордонні партнери. Загалом прямі збитки від війни складають близько 600 мільярдів доларів та зростають кожного дня.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що відновлення України після війни передбачає три етапи.

Україна потребує щонайменше $15 млрд на найближчі три місяці, щоб закрити оперативні потреби бюджету.