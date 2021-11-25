Помер колишній мер Тернополя Богдан Левків
Богдану Левківу був 71 рік
Сьогодні, 25 листопада, помер колишній голова міста Тернопіль Богдан Левків. Про смерть ексмера повідомив нинішній голова Сергій Надал на своїй сторінці у Facebook. Богдану Левківу був 71 рік.
«Тернопіль втратив свого славного сина. Богдан Євгенович був одним з лідерів боротьби за незалежність у 80-х – на початку 90-х років 20 століття на Тернопіллі. Він показував приклад та надихав молодь, як треба любити Україну. Любити не на теплих кухнях та диванах, а у постійній боротьбу з кривавою більшовицькою системою», – написав Надал.
Богдан Левків був обраний на посаду міського голови Тернополя у 2002 році, а після закінчення каденції у 2006 році вже не переобирався. «Каденція Богдана Левківа на посаді міського голови припала на складний період, були успіхи й прорахунки. Але кожен тернополянин підтвердить істину: «Для Богдана Левківа Тернопіль був понад усе». Він жив і працював для Тернополя. Все своє життя поклав на те, щоб зробити наше місто кращим», – додав нинішній очільник Тернополя.
Богдан Левків народився у Тернополі 22 лютого 1950 року. Закінчив технологічний інститут побутового обслуговування в місті Хмельницький у 1973 році. Працював на керівних посадах обласного та міського управління торгівлі, стандартизації та метрології. У 1998 році почав працювати на посаді секретаря Тернопільської міської ради. У 2002 році обраний міським головою. Нагороджений званням «Заслужений працівник сфери послуг України». Мав відзнаку прем’єр-міністра України (2003), Грамоту Папи Римського (2002).
Нагадаємо, сьогодні в Олександрівській лікарні Києва помер ексмер столиці Олександр Омельченко.