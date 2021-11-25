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    Помер колишній мер Тернополя Богдан Левків

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    Богдан Левків був обраний на посаду міського голови Тернополя у 2002 році - Помер колишній мер Тернополя Богдан Левків
    Богдан Левків був обраний на посаду міського голови Тернополя у 2002 році
    фото Тернополіс

    Богдану Левківу був 71 рік

    Сьогодні, 25 листопада, помер колишній голова міста Тернопіль Богдан Левків. Про смерть ексмера повідомив нинішній голова Сергій Надал на своїй сторінці у Facebook. Богдану Левківу був 71 рік.

    «Тернопіль втратив свого славного сина. Богдан Євгенович був одним з лідерів боротьби за незалежність у 80-х – на початку 90-х років 20 століття на Тернопіллі. Він показував приклад та надихав молодь, як треба любити Україну. Любити не на теплих кухнях та диванах, а у постійній боротьбу з кривавою більшовицькою системою», – написав Надал.

    Богдан Левків був обраний на посаду міського голови Тернополя у 2002 році, а після закінчення каденції у 2006 році вже не переобирався. «Каденція Богдана Левківа на посаді міського голови припала на складний період, були успіхи й прорахунки. Але кожен тернополянин підтвердить істину: «Для Богдана Левківа Тернопіль був понад усе». Він жив і працював для Тернополя. Все своє життя поклав на те, щоб зробити наше місто кращим», – додав нинішній очільник Тернополя.

    Богдан Левків народився у Тернополі 22 лютого 1950 року. Закінчив технологічний інститут побутового обслуговування в місті Хмельницький у 1973 році. Працював на керівних посадах обласного та міського управління торгівлі, стандартизації та метрології. У 1998 році почав працювати на посаді секретаря Тернопільської міської ради. У 2002 році обраний міським головою. Нагороджений званням «Заслужений працівник сфери послуг України». Мав відзнаку прем’єр-міністра України (2003), Грамоту Папи Римського (2002).

    Нагадаємо, сьогодні в Олександрівській лікарні Києва помер ексмер столиці Олександр Омельченко.

    Теги: смерть Тернопіль Сергій Надал Олександр Омельченко
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    Помер колишній мер Тернополя Богдан Левків