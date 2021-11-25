Від коронавірусу помер колишній мер Києва Омельченко

Олександра Омельченка не стало на 84 році життя

Олександр Омельченко кілька тижнів боровся зі страшною хворобою

В Олександрівській лікарні Києва помер ексмер столиці Олександр Омельченко. Про це «Главкому» стало відомо від власних джерел.

Колишньому міському голові було 83 роки.

Омельченко був шпиталізований до лікарні з діагнозом коронавірус кілька тижнів тому.

Інформацію про смерть Омельченка підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні не стало Олександра Омельченка... Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

«Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця. Ми були знайомі багато років….Колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію», – поділився своїми спогадами Кличко.

Мер висловив співчуття родині та близьким Олександра Омельченка.

У жовтні Омельченко повідомляв ЗМІ, що перебуває в лікарні «Феофанія» на лікуванні.

18 листопада під час відкриття пленарного засідання Київської міської ради міський голова Віталій Кличко повідомив, що Олександр Омельченко шпиталізований до лікарні із захворюванням на коронавірус.

Син Омельченка повідомляв, що батько постійно перебуває у кисневій масці.

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