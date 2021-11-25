Німеччина перетнула позначку у 100 тисяч смертей від коронавірусу

Німеччина стала п'ятою країною Європи, що пройшла відмітку у 100 тисяч смертей, після Росії, Британії, Італії та Франції

Станом на 25 листопада у Німеччині зареєстрували понад 100 тисяч смертей від коронавірусу. Також за добу ФРН побила антирекорд із захворюваності на Covid-19. Про це повідомляє АР.

За останні 24 години від коронавірусу в Німеччині померла 351 людина, внаслідок чого загальна кількість загиблих склала 100,1 тис.

Німеччина стала п'ятою країною Європи, що пройшла відмітку у 100 тисяч смертей, після Росії, Британії, Італії та Франції.

Крім того, Німеччина також встановила антирекорд зі щоденних підтверджених випадків Covid-19 – понад 75,9 тис. за останню добу. З початку пандемії в країні було зареєстровано понад 5,57 млн підтверджених випадків коронавірусу.

Уряд закликав людей, які були вакциновані понад шість місяців тому, отримати бустерну дозу, а тих, хто ще не був вакцинований взагалі, зробити своє перше щеплення. За офіційними даними, 68,1% з 83 млн жителів Німеччини повністю вакциновані, що набагато нижче за мінімальний рівень у 75%, якого прагне уряд.

До слова, у Німеччині за добу 23 листопада зареєстрували рекордні на той час 66,8 тис. нових випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, Нідерланди через заповнення лікарень відправляють пацієнтів із Covid-19 до Німеччини.