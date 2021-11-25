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    Німеччина перетнула позначку у 100 тисяч смертей від коронавірусу

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    24 листопада у Німеччині зареєстрували рекордні понад 75,9 тис. нових випадків захворювання на коронавірус - Німеччина перетнула позначку у 100 тисяч смертей від коронавірусу
    24 листопада у Німеччині зареєстрували рекордні понад 75,9 тис. нових випадків захворювання на коронавірус
    фото: news.sky.com

    Німеччина стала п'ятою країною Європи, що пройшла відмітку у 100 тисяч смертей, після Росії, Британії, Італії та Франції

    Станом на 25 листопада у Німеччині зареєстрували понад 100 тисяч смертей від коронавірусу. Також за добу ФРН побила антирекорд із захворюваності на Covid-19. Про це повідомляє АР.

    За останні 24 години від коронавірусу в Німеччині померла 351 людина, внаслідок чого загальна кількість загиблих склала 100,1 тис.

    Німеччина стала п'ятою країною Європи, що пройшла відмітку у 100 тисяч смертей, після Росії, Британії, Італії та Франції.

    Крім того, Німеччина також встановила антирекорд зі щоденних підтверджених випадків Covid-19 – понад 75,9 тис. за останню добу. З початку пандемії в країні було зареєстровано понад 5,57 млн підтверджених випадків коронавірусу.

    Уряд закликав людей, які були вакциновані понад шість місяців тому, отримати бустерну дозу, а тих, хто ще не був вакцинований взагалі, зробити своє перше щеплення. За офіційними даними, 68,1% з 83 млн жителів Німеччини повністю вакциновані, що набагато нижче за мінімальний рівень у 75%, якого прагне уряд.

    До слова, у Німеччині за добу 23 листопада зареєстрували рекордні на той час 66,8 тис. нових випадків захворювання на коронавірус.

    Нагадаємо, Нідерланди через заповнення лікарень відправляють пацієнтів із Covid-19 до Німеччини.

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    Теги: Німеччина Європа смерть рекорд епідемія коронавірус
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    Німеччина перетнула позначку у 100 тисяч смертей від коронавірусу