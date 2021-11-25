«Сан Санич був з мудрим гумором». Кличко поділився теплими спогадами про Омельченка

Ексмер Києва Олександр Омельченко помер на 84 році життя

Мер Києва Віталій Кличко із вдячністю згадує Олександра Омельченка

Мер Києва Віталій Кличко висловив щирі співчуття родині та близьким колишнього столичного голови Олександра Омельченка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні не стало Олександра Омельченка... Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради», – повідомив Кличко.

Мер із вдячністю згадує Омельченка та поділився своїми спогадами про співпрацю з ним.

«Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця. Ми були знайомі багато років… Колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію», – написав Кличко.

Нагадаємо, 25 листопада на 84 році життя від коронавірусу омер ексмер столиці Олександр Омельченко.

Колишня прем’єр-міністерка і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко написала зворушливий допис про Омельченка.

18 листопада під час відкриття пленарного засідання Київської міської ради Кличко повідомив, що Олександр Омельченко шпиталізований до лікарні із захворюванням на коронавірус.

Син Омельченка повідомляв, що батько постійно перебуває у кисневій масці.

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