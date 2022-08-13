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Понад 200 рятувальників гасять масштабну пожежу на Закарпатті (фото, відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Понад 200 рятувальників гасять масштабну пожежу на Закарпатті (фото, відео)
До гасіння пожежі залучили авіацію
фото: ДСНС України/Facebook

Авіація ДСНС скидає воду на осередки пожежі

У Закарпатській області вирує масштабна пожежа – горить ліс на горі Савчин. Як інформує ДСНС України, стихію продовжують ліквідовувати понад 200 чоловік та 20 одиниць техніки.

«До гасіння залучено 102 рятувальників ДСНС Закарпаття та 16 одиниць техніки,  75 фахівців та 2 одиниці техніки від лісової охорони, 29 нацгвардійців та одну одиницю техніки», – сказано у повідомленні.

Долучається й місцеве населення. Розгорнуто намет Червоного Хреста. Окрім того, авіація ДСНС продовжує здійснювати скиди води на осередки пожежі. З початку проведення ліквідаційних робіт здійснено 60 скидів.

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Учора о 16:25 пожежу було локалізовано на площі 25 га. Загальна площа, пройдена вогнем, – 90 га. Наразі триває ліквідація.

Нагадаємо, в окупованій Горлівці Донецької області горів хімічний завод «Стирол», який виготовляв мінеральні добрива.

Теги: ліс пожежа ДСНС Закарпаття

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